Rome (AFP). Nouveau drame en Méditerranée: au moins quarante migrants morts

Au moins quarante migrants qui se trouvaient à bord d'un bateau en Méditerranée ont été retrouvés morts samedi, a annoncé la marine italienne, les médias italiens précisant qu'ils ont probablement étouffé dans la cale. "Opération de secours en cours sur un bateau (). De nombreux migrants secourus. Au moins quarante morts", a annoncé la marine sur son compte Twitter. Il n'a pas été possible de joindre la marine dans l'immédiat pour plus de précisions. Selon une journaliste de la chaîne de télévision RaiNews, qui se trouvait pour un reportage au centre de coordination des opérations de la marine, l'opération de secours a débuté peu après 07h00 du matin (05h00 GMT). Un hélicoptère de la marine a repéré un bateau en difficulté à environ 21 milles des côtes libyennes, au sud de l'île italienne de Lampedusa. Le bateau, qui transportait quelque 300 migrants, était "surchargé et commençait à couler", a raconté la journaliste de RaiNews. Un navire de la marine s'est alors approché, a commencé les opérations de secours, et a découvert dans un deuxième temps qu'il y avait une quarantaine de corps dans la cale. D'après les nombreux témoignages recueillis auprès des survivants de ces voyages très dangereux entre la Libye et l'Italie, les passeurs ont l'habitude d'entasser dans la cale les migrants ayant payé le moins pour la traversée. Piégés dans cet espace confiné, les migrants courent le risque de mourir étouffés ou asphyxiés par les émanations de carburant, ou encore noyés si le bateau chavire et coule sans leur laisser le temps de sortir. Très souvent, les passeurs ou les passagers du pont font usage de violences pendant la traversée pour empêcher ceux de la soute de sortir, un mouvement peut faire chavirer ces embarcations toujours surchargées.

