A Biotropica, des bébés crocodiles au secours d'une espèce menacée

La serre zoologique de Biotropica, située au Val-de-Reuil, dans l'Eure, pourrait prochainement être le théâtre de naissances exceptionnelles. À la fin du mois, les équipes de la serre ont trouvé quatre pontes, soit une dizaine d’œufs, dans l'enclos des crocodiles à nez allongé d'Afrique, une espèce caractérisée par le nez très fin et les dents acérées. Un fait très rare : "Nous avions déjà eu une ponte en 2014 mais le développement n'était pas allé au bout ", se rappelle Laëtitia Lassalle, responsable pédagogique.

Deux mâles fertiles

en Europe

L'annonce de ces pontes a même une résonance mondiale. Aujourd'hui, l'espèce vivant en Afrique de l'Ouest, très peu connue, est classée en danger critique d'extinction, l'ultime pallier avant sa disparition dans la nature. La destruction de son habitat naturel et la chasse pourraient rapidement en venir à bout. Et la reproduction est très rare: "Nos cinq crocodiles représentent 20% des effectifs européens de l'espèce. Et notre mâle est seulement le deuxième fertile du continent", précise Laëtitia Lassalle.

Le développement des œufs est donc scruté à la loupe par les équipes de Biotropica. "Nous avons peu d'informations sur l'incubation mais nous pensons qu'elle va durer trois à quatre mois." Les bébés qui auront survécu seront ensuite présentés au public avant d'être donnés ou échangés avec un autre zoo. Mais les bonnes nouvelles pourraient ne pas s'arrêter là, selon Laëtitia Lassalle, qui glisse dans un sourire : "Nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle ponte !"