San Francisco (AFP). Smartphones, paiements: Samsung muscle son arsenal face à Apple

Le groupe sud-coréen Samsung s'est doté jeudi de nouvelles armes dans sa lutte contre le rival américain Apple, en dévoilant des dates de lancement pour son système de paiements mobile et deux nouveaux smartphones grand format. Samsung Pay démarrera le 20 août en Corée et le 28 septembre aux Etats-Unis. Le groupe compte aussi le déployer en Chine, au Royaume-Uni et en Espagne, mais ne donne pas de date dans l'immédiat. Le service sera intégré à une mise à jour sur les smartphones Galaxy S6 et S6 edge sortis au printemps. Il sera pré-installé sur les nouveaux modèles Galaxy S6 edge+ et Galaxy Note5, que Samsung présentait jeudi à New York et qui confirment son pari sur les "phablettes" à très grands écrans: les leurs affichent une diagonale de 5,7 pouces (14,5 centimètres). "Aujourd'hui le voyage continue dans la catégorie des grands écrans que Samsung a créée" avec son premier Galaxy Note en 2011, a commenté JK Shin, le patron de la division mobile du groupe sud-coréen, vantant les avantages pour consulter les contenus multimédias et faire plusieurs choses en même temps. - Couper l'herbe sous le pied d'Apple - Même Apple, longtemps réticent à se lancer dans les phablettes, s'y était mis l'an dernier avec l'iPhone 6 Plus et son écran de 5,5 pouces (14 centimètres). Avec l'iPhone 6, un peu plus petit, il a rencontré un grand succès, au point de faire vaciller Samsung sur son trône de premier fabricant mondial de smartphones. "Sous la pression concurrentielle, Samsung veut lancer ses appareils avant que les nouveaux modèles d'iPhone fassent encore de l'ombre sur le marché", souligne Daniel Gleeson, analyste chez IHS Technology. Il relève que le groupe sud-coréen a un peu avancé ses annonces comparé aux années précédentes, où il les présentait plutôt au salon d'électronique IFA de Berlin début septembre. Les téléphones sortiront aux Etats-Unis et au Canada dès le 21 août. Ramon Llamas, analyste chez IDC, évoque "une mesure calculée, pour éviter l'assaut marketing d'Apple en septembre et octobre", quand sortiront les prochains modèles d'iPhone. Pour lui, Samsung cherche aussi avec les deux nouveaux modèles à s'implanter un peu plus sur le marché haut de gamme, où se positionne surtout son adversaire américain. Si les écrans ont la même taille, le S6 edge+ est légèrement plus petit et plus léger. Le Note5, davantage orienté pour des tâches productives, est en outre équipé d'un stylet (S Pen), et Samsung a présenté une nouvelle "couverture-clavier" pouvant s'y ajouter. Les deux modèles intègrent par ailleurs une technologie de chargement de la batterie sans fil, compatible selon Samsung avec la plupart des systèmes existants. - Arrivée tardive dans les paiements - L'universalité, c'est aussi l'argument avancé pour Samsung Pay. Le système, qui utilisera l'empreinte digitale de l'utilisateur, fonctionnera avec les terminaux de paiements utilisant la technologie sans contact NFC, comme Apple Pay, mais aussi une technologie de transmission magnétique (MST) très répandue. "C'est facile, sûr, et surtout disponible pratiquement partout où on peut faire glisser sa carte (dans un lecteur), dans la plupart des cas sans coûts supplémentaires pour le commerçant", a argumenté JK Shin. "Samsung fait face à une rude concurrence en arrivant tard sur la scène des paiements mobiles", prévient toutefois Siyun Zeng, spécialiste de ce dossier chez IHS. Elle rappelle qu'il n'a pas comme Apple, qui avait démarré son propre service de paiements par smartphone en octobre dernier aux Etats-Unis et vient de l'étendre au Royaume-Uni, l'avantage d'avoir accumulé 800 millions de comptes de paiement par carte associés à la boutique de musique en ligne iTunes. Siyun Zeng comme Ramon Llamas évoquent en outre des risques de "frictions" dans l'écosystème Android. Le géant internet Google, qui détient ce système d'exploitation mobile utilisé par de nombreux fabricants de smartphones dans le monde, à commencer par Samsung, avait en effet dévoilé fin mai son propre système de paiements, baptisé Android Pay.

