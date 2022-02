CINEMA: Absolutely anything, une sympathique comédie british

Traversons la Manche rejoindre nos voisins pour cette comédie So British : « Absolutely anything » de Terry Jones (Monthy Python) avec Simon Pegg.

Notre « héros » est un type lambda, qui a été choisi aléatoirement par des extraterrestres qui veulent tester notre capacité à reconnaître le bien du mal, afin de savoir si nous méritons de vivre. Il hérite donc du pouvoir absolu et heureusement pour nous, c'est plutôt un mec bien. Bonne bouffe, beau corps... ses envies sont plutôt simples. Il est quand même drôle de voir comment il utilise ce pouvoir. Comme avec le génie de la lampe, il faut faire attention à la formulation de ses désirs, sous peine d'être fortement déçus ou plein de regrets ! Mais pas de souci, contrairement à Aladdin, les vœux ne sont pas limités alors on peut tout effacer d'un revers de main (littéralement).

Sans être hautement original, le film nous fait passer un bon moment, pour peu que l'on accroche à l'humour anglais. Il est mis en avant que c'est la tête pensante des Monthy Python qui a réalisé ce film, mais ce n'est pas aussi absurde que leurs propres films, ne vous attendez pas à un film dans la même veine. IL reste suffisamment décalé et british pour ne pas être dépaysé.

Comme le laisse penser l'affiche, la romance n'est pas loin dans l'histoire, après tout qui ne penserait pas à utiliser son pouvoir pour combler sa vie sentimentale ? J'ai apprécié l'esquive des gros clichés de comédies romantiques qui n'auraient pas collé à l'ambiance du film. A la place, c'est léger et amusant.

A noter la voix du regretté Robin Williams qui donne vie au chien du héros.

Absolutely anything est une comédie rafraîchissante et légère, qui plaira aux fans d'humour anglais. Un bon film pour se familiariser d'ailleurs avec cet humour particulier si vous ne le connaissez pas encore. Sans être réellement marquant, je vous le conseille pour passer un moment sympa au ciné, entre amis, en solo ou en couple. Absolutely anything, à voir en ce moment au cinéma.