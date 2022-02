Washington (AFP). Un Picasso retrouvé aux Etats-Unis sera remis à la France

"La Coiffeuse", une toile cubiste peinte par Picasso en 1911 et estimée à 15 millions de dollars va être remise jeudi aux autorités françaises, après avoir été volée il y a 17 ans et retrouvée en décembre dans un anodin colis postal. Les services américains des douanes et de l'immigration (ICE) ont annoncé que le tableau, qui est propriété du gouvernement français, sera restitué à l'ambassade de France à Washington. L'ICE avait mis la main sur l'?uvre aux nuances de brun et de gris en interceptant un colis postal envoyé de Belgique le 17 décembre et sur lequel était écrit "Art Craft/30 E/Joyeux Noël". Sous l'emballage laissant penser qu'il s'agissait d'un cadeau de Noël sans grande valeur, se cachait la toile de 33 cm sur 46 cm, qui a alors été confiée à la division des douanes enquêtant sur le trafic international d'?uvres d'art. Les douanes américaines, qui ont par la suite conservé le tableau "dans un espace climatisé", ont rappelé que l'?uvre avait été volée en 1998. Sa disparition n'avait toutefois été découverte qu'en 2001 à l'occasion d'une demande de prêt au Centre Pompidou. Le personnel du musée d'art moderne parisien avait alors constaté que "La Coiffeuse" n'était plus dans la pièce où elle avait été stockée. La toile a été vue publiquement pour la dernière fois à Munich, lorsqu'elle avait été exposée, dans le cadre d'un prêt, à la Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung. Le président du Centre Pompidou, Alain Seban avait exprimé en février son souhait de "pouvoir très vite présenter au public" le tableau. "Nous sommes émus de cet heureux dénouement et nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux services des douanes américain et français", avait-il déclaré. A sa mort en 1973, Pablo Picasso a laissé une ?uvre colossale de peintures, dessins, gravures, sculptures, céramiques et tapisseries. "La Coiffeuse" date de l'époque cubiste du peintre espagnol au tout début du XXe siècle, au cours de laquelle il a notamment réalisé les "Demoiselles d'Avignon", une large toile fondatrice de ce courant artistique.

