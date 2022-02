Les cours du pétrole ont chuté mardi à New York à leur plus bas niveau depuis plus de six ans, après une dévaluation inattendue du yuan qui a soulevé des craintes sur les exportations vers la Chine. Le cours du baril de référence (WTI) pour livraison en septembre a cédé 1,88 dollar à 43,08 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), un niveau auquel il n'était plus retombé depuis mars 2009.

