Jérusalem (AFP). Une roquette tirée de Gaza sur le sud d'Israël

Une roquette tirée depuis la bande de Gaza s'est abattue dans le sud d'Israël sans faire de victime, a indiqué vendredi l'armée israélienne. Une seconde est retombée dans l'enclave palestinienne ont rapporté les médias israéliens, mais l'armée israélienne n'a pas confirmé ce deuxième tir. Un groupe se faisant appeler "les Petits-fils des compagnons du Prophète" a revendiqué les tirs de vendredi, affirmant qu'ils étaient "la première réponse des salafistes jihadistes aux attaques des juifs contre Al-Aqsa", troisième lieu saint de l'islam, à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël. Le dernier tir remontait au 16 juillet. Comme très souvent, il avait été suivi d'une réplique israélienne, sous la forme d'un raid aérien sur le petit territoire côtier où s'entassent 1,8 million de Palestiniens soumis à un sévère blocus israélien depuis neuf ans. Israël et son ennemi du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza observent un cessez-le-feu sporadiquement secoué par de tels tirs depuis la fin de la guerre de juillet-août 2014. L'offensive israélienne visait précisément à faire cesser ces tirs. Le conflit avait fait plus de 2.200 morts côté palestinien, et plus de 70 côté israélien. Les tirs des derniers mois, rarement revendiqués, sont généralement attribués à des groupes salafistes jihadistes, qui menacent désormais régulièrement le Hamas, engagé dans des contacts indirects avec Israël pour conclure une trêve de longue durée en échange d'un allègement du blocus.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire