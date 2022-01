Normandie Horse Show à Saint-Lô : le programme du week-end

Plus de 1000 chevaux et 5000 participants sont attendus pour cette nouvelle édtion du NHS jusqu'au dimanche 16 août.

Le programme de cette 29ème édition est dense et pluridisciplinaire.

Le programme du vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9

Du saut d'obstacle dès 8h00 le premier jour et durant tout le wee-end (entrée et parking gratuit) avec les épreuves Pro, concours Pro Elite à la crrière Uriel.

Les épreuves Poneys avec la tournée des As et le Cycle Classique SHF poneys (vendredi 7) et les Championnats inter-régionaux poneys 4,5 et 6 ans (vendredi 7 et samedi 8) à la carrière Normandie 2014.

Les épreuves Amateurs et Jeunes Cheveaux, Championnats inter-régionaux Cycles Libres 4, 5 et 6 ans à la carrière Le Tot de Sémilly.

De l'élevage dès 9h30 le vendredi avec la finale régionale Foals (selle français) dans la cour du Haras national et la la finale régionale des poneys de 2 ans au manège Gourmette.

L'Open International de Horse Ball trois étoiles (parking gratuit, soirée 5 euros, gratuit - de 12 ans) dés vendredi 18h00 et durant tout le week-end au hall du Pôle Hippique.

RENSEIGNEMENTS : 02.33.06.09.72.