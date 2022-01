Football : Quevilly Rouen Métropole renoue avec la victoire

Si les Rouges et Jaunes retrouvaient ce qui est désormais leur ancien stade, les locaux prennent légèrement l'ascendant sur leur adversaire du jour au niveau de la possession de balle sans se créer réellement d'occasions. D'ailleurs la première occasion est à mettre à l'actif de Oissel qui touche le montant gauche de Dan Delaunay aujourd'hui titulaire dans les cages de la Métropole (10ème).

Un premier but 100% recrues

Il n'en faudra pas plus pour que les joueurs de Manu Da Costa répondent par l'ouverture du score sur un bon déboulé coté gauche de l'ex-Sedanais Medhy Guezoui qui voit son centre repoussé par les visiteurs, mais l'ancien Dieppois Nicolas Barthelemy à l'affût, n'a plus qu'à pousser le ballon au fond pour le 1-0 à la 14ème minute.

Dix minutes plus tard sur un coup-franc repoussé, les deux défenseurs centraux du jour s'illustrent. En effet, Josué Albert renvoie le ballon dans le surface pour William Sery qui contrôle et frappe en pivot, 2-0.

Les Osseliens ne parviennent pas à répondre aux offensives quevillo-rouennaises, et sur un nouveau centre presque anodin à la 36ème minute, l'ancien gardien Quevillais Issa Coulibaly fait une faute de main qui envoie le ballon dans ses propres filets, 3-0.

Antoine Le Blay met le quatrième

C'est sur une assez nette domination rouge et jaune que les deux équipes rentrent au vestiaire.

Au retour de la pause, les débats s'équilibrent suite aux nombreux changements effectués par Manu Da Costa qui effectue une large revue d'effectif. S'en suivra un penalty transformé à la 74ème minute de jeu pour la réduction du score 3-1, puis un dernier but d'Antoine Le Blay qui profite d'une erreur a l'entrée de la surface d'un défenseur Osselien pour crucifier le gardien visiteur 4-1 (82ème).

Manu Da Costa: "Je ne suis pas inquiet, on était pas une équipe fragilisée après les derniers résultats, on est pas non plus une grande équipe maintenant, on continue de bien travailler, j'ai vu ce que j'avais envie de voir donc oui je suis plutôt satisfait mais je n'analyse pas que le résultat, sur les défaites de Chambly ou Amiens, y'avait également des choses intéressantes et aussi des choses à améliorer et à corriger.

Ce que je vois depuis le début de la préparation sur le contenu de nos matchs et la qualité de notre jeu me plaît, on va monter crescendo et corriger notre efficacité offensive et défensive mais je ne suis pas inquiet. On va profiter des dix derniers jours pour continuer de travailler et être la pour le match de Troyes le 15 aout".

Dernier match de préparation face au Havre le samedi 8 août à 17h.