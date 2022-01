Fabrice Lhenry, coach du RHE76 : "A Rouen, on vise chaque année le titre!"

L'effectif est enfin réuni, la préparation a commencé en début de semaine. Comment cela s'est-il passé ?

Nous avons d'abord organisé une réunion pour présenter le staff. J'ai partagé ma vision et mes idées pour cette saison. Guy Fournier a également expliqué comment était structuré le club, au-delà du seul aspect sportif. Nous avons enchaîné par un barbecue dimanche. Cela a permis à tout le monde de se rencontrer, d'apprendre à se connaître.

Lundi et mardi, nous avons fait une sortie à Ecardenville, dans l'Eure. C'était un stage pour la cohésion d'équipe mais c'était vraiment sportif. Il y a eu plusieurs épreuves au programme : 25km de canoë, 15 km de course d'orientation en run & bike et une course de stand-up paddle où les équipes ont dû monter eux-même sleurs radeaux ! Ca s'est terminé par une nuit à la belle étoile avant d'être réveillés par une averse à 5h du matin !

Au final, ça a été assez difficile mais j'ai été agréablement surpris par la manière dont les joueurs ont répondu présent.

Vous avez participé aux épreuves ?

Si on avait eu toute la logistique possible, on l'aurait fait avec Ari (Salo) et Gaëtan Brouillard (préparateur physique) !

Comment va se passer le reste de la préparation ?

Cette semaine est vraiment axée sur les tests, notamment pour voir où les joueurs ont des déficiences. En fonction, nous leur donnons à faire des exercices correctifs. Cela sert à éviter les blessures, c'est surtout de la prévention.

Nous partons après une semaine à Megève avec deux matchs au programme, l'un à Megève, l'autre à Chamonix. Ensuite nous revenons à Rouen où l'on va recevoir Amiens le 22 août. Nous terminons par un petit tournoi à Bordeaux avec comme adversaires Angers, Brest et donc Bordeaux.

Le 5 septembre, ce sera le dernier match de préparation contre Angers. Nous commencons la saison officielle le 8 septembre avec un match de coupe de la Ligue.

Dimanche, avant de partir en stage, vous étiez stressé ou bien excité ?

Il n'y avait de stress, j'étais surtout pressé de connaître tout le monde. Cela fait trois mois qu'avec Ari et Gaëtan nous travaillons sur la saison à venir. Nous avons travaillé à la patinoire pour mettre en place ce que nous voulions d'un point de vue tactique. Maintenant, je suis pressé d'être sur la glace.

Quel sera le rôle d'Ari Salo (entraîneur lors de la seconde partie de la saison 2014-2015) cette saison ?

Ari est entraîneur des U22 et de la D2 et il sera là à tous les entraînements en fonction de son calendrier. Nous travaillons tous les deux, il a beaucoup d'expérience, il va être présent au maximum.

Va-t-il y avoir du nouveau à l'entraînement ?



Nous souhaitons filmer les entraînements pour montrer des séquences aux joueurs. L'apport de la vidéo peut être plus parlant que les paroles de l'entraîneur. Nous pouvons par exemple montrer aux joueurs quand ils sont bien placés ou au contraire quand ils ne le sont pas. Cela présente un intérêt supplémentaire.

Vous entraînez maintenant des joueurs avec qui vous avez longtemps joué. N'est ce pas trop délicat à gérer ?

Tout le monde fait la part des choses. Je souhaite que l'on travaille dans la bonne humeur, c'est pour cela que l'on fait ces sorties, pour que tout le monde prenne du plaisir à vivre ensemble. Mais il faut aussi du travail !

La majorité des recrues est arrivée. Comment se passe leur intégration ?

Ca se passe bien même si certains ont souffert du décalage horaire en arrivant ! Olivier Labelle n'est arrivé qu'hier (mardi) soir donc il n'a pas pu faire les épreuves avec nous. Dustin Whitecotton va arriver au milieu du mois et Jason Krog, que nous venons de signer, va arrivers vers le le 20 août.

Sacha Treille s'est blessé. Quelle va être son indisponibilité ?

Il s'est blessé au ménisque externe. Il y avait deux solutions : soit on l'infiltrait toute l'année, soit on l'opérait. On a préféré opéré. Au bout de 15 jours, il pourra être sur la glace et compétitif dans un mois. Mais nous ne prendrons aucun risque.

Le président Thierry Chaix avait parlé d'un nouveau cycle qui s'ouvrait quand il vous avait présenté. Mais le recrutement laisse penser que l'effectif est taillé pour le titre dès cette saison...

A Rouen, on essaye de jouer le titre chaque année ! Mais c'est véritablement une saison de transition pour que nous apprenions à jouer à quatre lignes, pour habituer tout le monde.

Les dirigeants avaient également évoqué un manque de combativité. Le recrutement doit y remédier ?

L'an passé, nous étions moins combatifs et moins unis. C'est pour cela que j'ai décidé de commencer par un stage de cohésion, pour se connaître et aimer travailler ensemble. C'est ce qui fait la différence en playoffs, quand il faut se sacrifier pour le partenaire.

Avec la signature de Jason Krog, le recrutement est-il définitivement clos ?

Oui, nous avons quatre lignes d'avants et trois lignes de défenseurs sans compter les jeunes qui intègrent l'effectif. LE fait qu'il y ait des joueurs qui arrivent en retard est d'ailleurs un mal pour un bien : cela permet d'intégrer des jeunes qui voient tous les efforts qu'il leur reste à faire.

Un dernier mot : le 13 août, vous jouez votre premier match de préparation contre Chamonix. Qu'allez-vous ressentir juste avant ?

Le premier match va être particulier pour moi. C'est Chamonix qui m'a donné ma chance au début de ma carrière. Mes débuts de joueur se sont passés à Chamonix et mes débuts d'entraîneurs se dérouleront aussi là-bas. C'est sympa !