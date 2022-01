Paris (AFP). Dimanche rouge dans le Centre, l'Ouest et en Rhône Alpes sur les routes

Après un samedi noir sur les routes, avec jusqu'à 880 km de bouchons dans l'Hexagone au plus fort de la journée, la patience sera encore de rigueur dimanche, Bison Futé voyant orange dans le sens des départs et rouge dans le Centre, l'Ouest et en Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, la journée sera verte. Comme d'habitude, les principales difficultés samedi se sont concentrées sur les axes menant à la Méditerranée et à l'Atlantique, sur l'autoroute du soleil entre Lyon et Orange, sur l'A10 entre Paris et Bordeaux et sur l'A63 vers l'Espagne. Après un pic atteint peu avant 12H30, la circulation a commencé à se fluidifier lentement. Sur les routes, la prochaine grosse journée de circulation est attendue samedi 8 août, avec du rouge dans le sens des départs. Le 15 août sera également rouge dans le sens des départs et des retours. Et le 22 août est annoncé noir dans le sud de la France, cette fois uniquement sur le chemin du retour

