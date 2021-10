Paris (AFP). Vacances: samedi noir sur les routes de Rhône-Alpes

Le trafic sera dense sur la plupart des grands itinéraires traversant le pays ce week-end, le chassé-croisé concernant toutes les zones scolaires, avec un samedi classé noir en Rhône-Alpes par Bison futé dans le sens des départs, et un accès aux stations de ski particulièrement difficile. Alors que la zone B attaque sa première semaine de congés et la zone C sa deuxième semaine, les vacanciers de la zone A seront sur le chemin du retour. Ce sera également la fin des congés scolaires en Belgique et au Luxembourg, ce qui génère un trafic important entre les Alpes du Nord et le nord de la France. "C'est sur les routes d'accès aux stations de sports d'hiver des Alpes qu'on attend les plus importantes difficultés", prévient mercredi Bison Futé dans ses prévisions. Les frontières du Nord ou Paris et la région Rhône-Alpes devraient connaître des ralentissements "dans de nombreux secteurs" et dans les deux sens de circulation. Dans le sens des départs, Bison futé conseille de quitter les grandes agglomérations vendredi soir avant 16H00 (15H00 à Paris) ou après 20H00 et d'éviter samedi d'emprunter l'autoroute A6 au départ de la capitale en direction de Lyon entre 06H00 et 09H00. En Rhône-Alpes, il est conseillé d'éviter la circulation sur les grands itinéraires en direction des Alpes entre 08H00 et 18H00. Enfin dans le sens des retours, il vaut mieux quitter les stations de sports d'hiver avant 10H00 en Rhône-Alpes.

