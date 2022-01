Dahala-Khagrabari (Bangladesh) (AFP). L'Inde et le Bangladesh échangent des enclaves où vivaient 50.000 apatrides

L'Inde et le Bangladesh fêtaient samedi un accord historique sur la zone frontalière permettant à 50.000 personnes de part et d'autre de choisir leur drapeau après des décennies passées à l'état d'apatrides. Des responsables de l'Inde et du Bangladesh ont hissé dans la matinée leurs drapeaux respectifs dans 162 enclaves - 111 enclaves transférées au Bangladesh et 51 à l'Inde - au cours de cérémonies officielles. A 00H01 (18H01 GMT vendredi), des milliers de personnes ont laissé éclaté leur joie célébrant leur nouvelle citoyenneté. Des habitants de l'enclave de Dashiar Chhara, qui appartient désormais au Bangladesh, ont défié la pluie chantant l'hymne bangladais et criant: "Mon pays, ton pays. Bangladesh! Bangladesh!". "Nous avons été dans le noir pendant 68 ans", a dit à l'AFP Russel Khandaker, 20 ans, "nous avons enfin vu la lumière". "Nous sommes maintenant des êtres humains avec des droits humains complets", a confié Maidul Islam, 18 ans. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, et son homologue bangladaise, Sheikh Hasina, avaient signé cet accord sur la délimitation de la frontière entre leurs deux pays début juin, au cours d'une visite au Bangladesh du chef du gouvernement indien. Cet accord fixe la frontière d'environ 4.000 kilomètres entre les deux pays et met fin à une situation qui empoisonne leurs relations depuis 1971 et la guerre de sécession du Pakistan oriental, laquelle avait débouché sur la création du Bangladesh. Environ 50.000 personnes vivant dans des enclaves bangladaises en Inde et des enclaves indiennes au Bangladesh étaient de facto des apatrides frontaliers, privés d'éducation, de soins et de services publics, faute d'accès à leurs gouvernements respectifs. De grandes fêtes ont été organisées avant ce moment historique même si la mort cette semaine de l'ancien président indien A.P.J. Kalam a jeté une ombre sur les cérémonies. Chaque pays sera souverain sur les enclaves situées sur son territoire. La population qui y vit pourra choisir d'y rester ou de partir de l'autre côté de la frontière. Les habitants pourront acquérir la nationalité nouvellement dévolue à ces enclaves, qui cesseront d'exister. Le Bangladesh avait donné son feu vert à cet accord dès 1974 mais ce n'est que le mois dernier que le Parlement indien l'a adopté.

