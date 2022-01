Grandes marées : appel à la prudence

Une période de grandes marées, avec des coefficients supérieurs à 90, aura lieu du samedi 1e au mardi 4 août, avec un pic à

106 le lundi 3 août 2015. En cette période estivale, la fréquentation de promeneurs et de pêcheurs à pied sur le littoral



Le préfet maritime appelle à la plus grande prudence dans tous les usages de la mer, et en particulier pour la pêche à pied ou les promenades sur le littoral soumis à la marée. Seules quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée

Il est donc fortement recommandé :

- de connaître la météo, les coefficients et horaires de marée, et si nécessaire de se faire expliquer ce que cela implique concrètement;

- de ne pas sortir seul et d'informer ses proches de ses intentions au préalable;

- de disposer d'un moyen de communication (téléphone portable chargé) pour alerte les secours (CROSS) 196 ;

- de rester à proximité d'un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le littoral (en montant la marée peut modifier considérablement la perception de l'environnement).



Pour plus de renseignements sur la pratique des loisirs nautiques, se rendre sur notre site internet

https://www.premar-manche.gouv.fr/