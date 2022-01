Paris (AFP). EDF s'entend avec Areva pour prendre le contrôle de ses réacteurs nucléaires

EDF et Areva sont tombés d'accord jeudi pour que l'électricien prenne le "contrôle majoritaire" de la branche réacteurs Areva NP, dans le cadre d'un partenariat global entre les deux groupes. Cette cession, qui valorise l'ensemble de la division à 2,7 milliards d'euros, devrait donc rapporter quelque 2 milliards d'euros au spécialiste du nucléaire en grande difficulté financière, qui confirme qu'il aura besoin parralèlement d'une augmentation de capital "significative" pour combler ses besoins de financement d'ici à 2017, qu'il évalue à "environ 7 milliards d'euros". "EDF et Areva ont signé le 30 juillet un protocole d'accord" qui prévoit notamment "un contrôle majoritaire" par le premier d'Areva NP, qui regroupe les activités de construction et de services aux réacteurs, a expliqué EDF dans un communiqué, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels. Areva conservera "un maximum de 25%" de l'entité, tandis qu'EDF envisage in fine une participation "de 51% à 75%", avec "potentiellement la participation d'autres partenaires minoritaires", ajoute EDF. "Les parties se sont mises d'accord sur un prix indicatif" qui valorise Areva NP à 2,7 milliards d'euros et pourra encore "faire l'objet d'un ajustement", précise le groupe. L'objectif est de réaliser l'opération "courant 2016", indique Areva dans un communiqué distinct.

