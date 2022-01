Washington (AFP). Etats-Unis: la Fed laisse ses taux inchangés malgré des progrès sur l'emploi

La banque centrale des Etats-Unis (Fed) a opté mercredi pour le statu quo monétaire en maintenant ses taux directeurs proches de zéro tout en pointant "l'amélioration" du marché du travail américain. A l'issue d'une réunion à Washington, son Comité de politique monétaire (FOMC) a estimé que les gains de l'emploi étaient "solides" mais a jugé qu'il fallait encore attendre avant d'infléchir sa politique de l'argent pas cher, adoptée depuis fin 2008 pour soutenir la reprise. "Le marché de l'emploi a continué de s'améliorer avec des gains d'emplois solides et un déclin du chômage", s'est félicité le FOMC dans un communiqué quasi identique à celui publié lors de sa précédente réunion à la mi-juin. Le taux de chômage américain a encore baissé en juin (5,3%), tombant à son plus bas niveau depuis avril 2008. L'activité économique aux Etats-Unis dans son ensemble a connu une "expansion modérée", note encore la Fed qui souligne toutefois encore une fois que l'inflation reste "en dessous" de son objectif de 2% annuel. Les prix à la consommation ont ainsi progressé bien moins que ne l'espère la Fed (+0,2% sur un an en mai). La Fed note également que les exportations américaines, plombées par l'appréciation du dollar, restent "faibles" tout comme l'investissement des entreprises. Avec ce communiqué, la Fed ne donne que très peu d'indices sur le calendrier de la future hausse des taux directeurs, guettée avec anxiété par les marchés. A plusieurs reprises, la présidente de la Fed Janet Yellen s'est déclarée favorable à une hausse d'ici à la fin de l'année sans donner plus de précisions. De nombreux experts s'attendent à un relèvement des taux, le premier aux Etats-Unis depuis 2006, lors de la prochaine réunion du FOMC à la mi-septembre.

