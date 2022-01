Washington (AFP). Etats-Unis: après 400 ans, les restes de l'élite de colons anglais exhumés en Virginie

L'un est mort tué par les Indiens, les trois autres de maladie: des colons dont les ossements ont été identifiés sur le site du XVIIe siècle de Jamestown (Virginie), font partie de la plus ancienne élite anglaise retrouvée en Amérique, découverte "majeure" pleine de mystères. "C'est une découverte majeure, ces quatre hommes sont les personnalités anglaises les plus anciennes à être découvertes en Amérique", a affirmé à l'AFP Jim Horn, président de l'association historique Jamestown Discovery qui annonçait mardi, avec le Musée national d'histoire naturelle, le résultat de près de deux ans de fouilles et de recherches. Les ossements de ces hommes ont été découverts inhumés près du choeur de la plus ancienne église protestante des Etats-Unis, en service entre 1608 et 1616, sur le site archéologique de Jamestown, à quelque 200 km au sud du Washington moderne, à l'est du pays. C'est là, près de la rivière James, qu'allait débarquer le 14 mai 1607 un groupe d'une centaine d'hommes, missionnés pour former la première colonie anglaise sur le continent américain. Les ossements, dont il ne reste que le tiers du squelette, ont été découverts en novembre 2013 lors d'une campagne de fouilles de l'église, dont il ne reste que les vestiges archéologiques. Ils ont ensuite été identifiés par un patient travail alliant technologie moderne -rayons X, recherche ADN- et recherches dans les archives britanniques, indique l'archéologue en chef du site William Kelso. - L'enquête continue - Près du choeur de l'église, signe de leur statut social, reposaient un prêtre anglican, le révérend Robert Hunt, le premier à officier à Jamestown selon les scientifiques, et le capitaine Gabriel Archer, morts à 39 et 34 ans. Les deux hommes faisaient partie de la première expédition colonisatrice de 1607 qui fut commandée par le capitaine John Smith, célèbre pour avoir été aidé par l'Indienne Pocahontas selon une légende popularisée par un dessin animé Disney. L'Indienne se serait d'ailleurs mariée en 1614 dans cette même église, avec un Anglais nommé John Rolfe, avant de mourir deux ans plus tard en Angleterre, à l'âge supposé de 21 ans. A leurs côtés, Sir Ferdinando Wainman, mort à 34 ans environ, a été selon les scientifiques le premier chevalier à être enterré en Amérique. Le capitaine William West, inhumé à côté, qui a été tué à l'âge de 24 ans lors d'une escarmouche avec les Indiens Powhatan, était un parent de Lord De La Warr, le gouverneur de Virginie qui devait donner son nom à l'Etat du Delaware, au nord de Washington. "Perdus pour l'histoire pendant plus de 400 ans, la découverte de ces restes révèle de nouveaux indices sur la vie, la mort et l'importance de la religion dans une des plus importantes colonies anglaises" en Amérique, estiment les scientifiques. Car les archéologues ont également découvert un reliquaire catholique, une petite boîte d'argent contenant des ossements, posé au pied du cercueil de Gabriel Archer. Etait-il secrètement catholique ? A moins que l'objet n'ait eu une signification spéciale pour l'Eglise d'Angleterre de l'époque ? L'enquête continue, disent les archéologues. Le mystère est moindre concernant la mort de ces hommes encore jeunes. "Les conditions de vie étaient dures" dans cette première colonie, dit Jim Horn. "Venir dans le Nouveau monde était risqué pour un Européen. La faim, les attaques des Indiens et les maladies tuaient les colons et la plupart d'entre eux ne dépassaient pas les 40 ans", a-t-il ajouté.

