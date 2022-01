Paris (AFP). Sondage: Juppé meilleur candidat à droite, Hollande éliminé au 1er tour

Alain Juppé serait le meilleur candidat à droite à l'élection présidentielle de 2017, pour laquelle François Hollande serait éliminé dès le premier tour, selon un sondage Ifop pour RTL diffusé lundi. A la question, si le 1er tour du scrutin avait lieu dimanche, pour quel candidat "y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?", 28% des personnes interrogées optent pour le maire de Bordeaux, contre 23% pour Nicolas Sarkozy. Alain Juppé gagne surtout 5 points par rapport à la précédente enquête, fin janvier, alors que le score de l'ex-chef de l'Etat reste inchangé. Selon cette enquête, l'ancien Premier ministre devancerait Marine Le Pen (27%) d'un point au 1er tour, la présidente du Front national arrivant en revanche 4 points devant Nicolas Sarkozy. Dans les deux cas de figure à droite, François Hollande arriverait en troisième position, avec 18% d'intentions de vote au 1er tour face à Alain Juppé, et 21% face à Nicolas Sarkozy. Signe, selon l'Ifop, de la capacité du maire de Bordeaux de "piquer des voix à gauche" et de battre le Front national. Parmi les autres candidatures proposées, François Bayrou (Modem) recueille 12% d'intentions de vote au 1er tour si Nicolas Sarkozy est candidat (+3 par rapport à janvier) et 9% (+2) si c'est Alain Juppé. Jean-Luc Mélenchon (PG) obtient 9% dans les deux cas, Cécile Duflot (EELV) 3%. A droite, Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) recueille 3% d'intentions de vote si Sarkozy est candidat, 4% si c'est Juppé. Enquête réalisée en ligne du 17 au 21 juillet auprès de 944 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

