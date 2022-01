Lyon (AFP). Jusqu'à 510 km de bouchons pour le premier chassé-croisé de l'été

Un pic de 510 kilomètres de bouchons cumulés a été relevé samedi sur les routes hexagonales pour le premier chassé-croisé des vacances, classé rouge par Bison Futé mais moins encombré, au final, que la semaine dernière. "Le pic a été atteint vers 12H40. L'essentiel des perturbations a eu lieu en province avec alors 490 kilomètres de bouchons. Il n'y a presque rien eu en Ile-de-France", a précisé à l'AFP un porte-parole du Centre national d'information routière (CNIR). Bison Futé voyait rouge samedi dans le sens des départs et orange dans celui des retours. Mais samedi dernier, jusqu'à 640 km de bouchons cumulés avaient été recensés au plus fort de la journée. Comme à l'ordinaire, c'est dans la vallée du Rhône que les automobilistes ont dû se montrer les plus patients, dans le sens des départs, avec jusqu'à trois heures et demie en matinée pour rejoindre Orange (Vaucluse) depuis Lyon sur l'autoroute du soleil (A7). "Le trafic est très dense avec 5.000 voitures par heure, c'est une circulation en accordéon et cela devrait durer au moins jusqu'à 18H00 avant un retour à la normale", selon un responsable du Centre régional d'information et de coordination routières Rhône-Alpes Auvergne (CRICR). Vers 14H00, le cumul des retenues était déjà retombé à 358 km, contre 440 km à la même heure il y a un an, relève le CNIR dans son dernier bulletin. La Drôme était le département le plus touché avec encore 52 km de bouchons entre Valence et Montélimar. Pour éviter un engorgement du trafic, des mesures de régulation de la vitesse (de 130 km/h à 110 ou 90 km/h) ont été mises en place sur certains tronçons. Des itinéraires de déviation sont également recommandés, notamment entre Vienne (Isère) et Orange. Plus au Sud, un accident perturbait le trafic sur 13 km entre Nîmes et Montpellier sur l'A9. - Difficultés à cause du Tour de France - En Savoie, de fortes difficultés étaient attendues sur l'A43 dans l'après-midi en raison du passage du Tour de France dans la vallée de la Maurienne. La circulation s'y effectue sur une seule voie et elle est interdite aux poids lourds entre Aiton et le tunnel du Fréjus jusqu'à 16H00. En Auvergne, des difficultés survenaient au nord de Clermont-Ferrand sur l'A71 (7 km) et au sud sur l'A75 (7 km). Dans le Sud-Ouest, le trafic était ralenti sur 13 km entre Carcassonne et Castelnaudary dans l'Aude sur l'A61, et sur 17 km sur l'A10 à hauteur de Lormont (Gironde). Plus au nord sur l'A10, des bouchons étaient signalés à Niort et Pithiviers après un accrochage. Dans le sens des retours, classé orange, la principale difficulté se situait sur l'A8 à Aix-en-Provence avec un cumul de 21 km, et il fallait également s'armer de patience sur l'A9 à Montpellier, sur l'A7 à Valence mais aussi à Chamonix et autour de Rennes. Pour lutter contre la somnolence au volant, Vinci Autoroutes invitait les conducteurs à faire une sieste sur trois aires parmi les plus fréquentées dans la moitié Sud du pays: celle de Montélimar dans la vallée du Rhône, celle de l'Arc près d'Aix et celle de Port-Lauragais au bord du Canal du Midi. Le gros chassé-croisé des vacances est attendu samedi 1er août, classé noir dans le sens des départs. L'an dernier, Bison Futé avait enregistré le 2 août 994 km d'encombrements cumulés, un record.

