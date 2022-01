Bordeaux (AFP). Incendie en Gironde: feu toujours pas fixé, mais situation météo améliorée

Les pompiers continuaient samedi matin de lutter en Gironde contre un incendie de forêt qui a détruit au moins 330 hectares de pins depuis vendredi, mais la situation météo tournait en leur faveur, avec des vents affaiblis. Des avions Canadairs et un bombardier d'eau Dach, qui avaient appuyé les pompiers depuis vendredi en fin d'après-midi jusqu'à la nuit, devaient de nouveau entrer en action en début de matinée sur l'incendie de Saint-Jean-d'Illac à environ 20 km au sud de Bordeaux, a-t-on précisé auprès des pompiers de Gironde. Le dispositif important, près de 300 pompiers et une soixantaine de camions sur place, restait mobilisé, même s'il a pu être très légèrement allégé dans la nuit de quelques véhicules qui étaient engagés sur quelques points sensibles de l'incendie. Le feu, qui s'est déclaré vers 14H30 vendredi, n'est toujours pas "fixé", mais la situation météo s'est "améliorée", avec le vent chutant en deuxième partie de nuit et à l'aube, entre 10 et 20 kmh, selon les pompiers. Selon Météo-France il ne devrait pas dépasser 15 km/h dans la journée. Le vent, atteignant 50 km/h en soirée vendredi et par moments tournant, avait constitué le principal ennemi des pompiers vendredi, en occasion plusieurs sautes de feu par-dessus le front de lutte contre les flammes. En soirée, le préfet d'Aquitaine et de Gironde Pierre Dartout, rendu sur place, avait annoncé l'évacuation, par précaution, de 40 habitations à Saint-Jean-d'Illac, 80 sur la commune voisine de Pessac, ainsi qu'une maison de santé comptant quelque 80 pensionnaires, sans qu'aucune habitation ait été atteinte par le feu à ce stade. La préfecture de Gironde devait tenir dans la matinée de samedi un point actualisé sur la situation.

