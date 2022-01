Saint-Jean-d'Illac (France) (AFP). Gironde: l'incendie est fixé, les évacués commencent à rentrer chez eux

L'incendie qui a détruit près de 600 hectares de pinède en Gironde était "fixé" lundi soir, après quatre jours de lutte, a annoncé le préfet Pierre Dartout, tandis que les 600 personnes évacuées par précaution ce week-end avaient commencé à regagner leur domicile. "Le feu est fixé, pas circonscrit, pas éteint, mais la situation est plus favorable que ce (lundi) matin", a déclaré à la presse le préfet de Gironde au PC opérationnel de Saint-Jean-d'Illac, à 20 km au sud-ouest de Bordeaux. Lundi matin encore, les pompiers faisaient preuve de prudence en parlant d'un feu "stabilisé". "Stabilisé, il peut toujours vous échapper, fixé ça veut dire qu'il ne bouge plus", même si une réactivation est toujours possible, a expliqué le colonel Dominique Mathieu, directeur-adjoint du Service départemental d?incendie et de secours (SDIS) de Gironde. "Il faudra probablement une semaine pour déclarer le feu éteint", a-t-il souligné, annonçant un allègement significatif du dispositif massif mis en place ces derniers jours pour venir à bout de l'incendie: plus de 600 pompiers venus de toute la France et de nombreux avions bombardiers d'eau. En fin d'après-midi, les premiers retours à leur domicile des 600 personnes évacuées sous la menace de l'incendie avaient déjà commencé à la faveur d'une "nette amélioration" sur le front du feu, qui a détruit 560 à 580 hectares de pinède depuis vendredi. Deux Canadair ont pourtant dû intervenir lundi, preuve qu'il restait "des zones brûlées à surveiller" à l'intérieur des 18 km du périmètre du feu, a souligné le chef des pompiers de Gironde, le colonel Jean-Paul Decellières. - Retour 'progressif' - Le retour des évacués devait se faire "progressivement en commençant par les rues les plus éloignées du front du feu", et il n'y aura pas de réintégration possible avant mardi "pour une dizaine de maisons situées en bordure de forêt", a mis en garde le préfet. Quelque 600 personnes, 40 familles à Saint-Jean-d'Illac et 80 à Pessac, avaient été évacuées par précaution vendredi soir, puis samedi, l'avance du feu menaçant deux quartiers construits en lisière de forêt. L'immense majorité des évacués ont été relogés chez des amis ou parents. Aucune habitation n'a été touchée par les flammes. Chez les évacués de retour chez eux, le soulagement, "notamment pour pouvoir surveiller ce qui se passe", le disputait encore à l'appréhension. "J'ai un sac avec des affaires de valeur, je ne le déballerai pas avant 8-10 jours, avant que les fumées et les camions de pompiers aient disparu", confiait à l'AFP Florence Lebon, tout juste revenue vers 18H00 dans sa maison de Toctoucau, à Pessac, avec fille, chien et lapin. Quelques instants auparavant, deux Canadair venaient de passer au-dessus de son domicile, en route vers un largage. - 'Un travail de fourmi' - Le mot d'ordre des pompiers était lundi la "sécurisation" au sol, le "travail en profondeur", avec des engins lourds retournant la terre, la noyant, pour éviter de nouveaux départs de feu. "Un travail de fourmi qui demande du temps et des moyens, beaucoup d'eau dans un sol composé de tourbes", a précisé le colonel Decellières. Les causes de cet incendie, l'un des plus importants recensés ces cinq dernières années en France, restaient inconnues, l'enquête n'excluant ni l'hypothèse criminelle ni l'accident, mais ayant établi que l'incendie était parti en bord de route. Deux hommes interpellés samedi soir peu après un incendie à Naujac-sur-Mer, dans le Médoc, ont été déférés devant un magistrat lundi à Bordeaux. Selon une source proche de l'enquête, ils ont reconnu avoir allumé le feu, ainsi qu'un second incendie, toujours dans le Médoc, le 17 juillet, "et même d'autres dont ils ne se souviennent plus" avec précision. Cet incendie avait détruit quelque 20 hectares de pins, mais surtout avait forcé à détourner deux Canadair du grand incendie de Saint-Jean-d'Illac pendant plusieurs heures. Lundi après-midi, il y a eu cinq nouveaux départs de feu dans le Médoc, dont l'un a nécessité l'intervention de deux Canadair.

