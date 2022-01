Paris (AFP). François Hollande s'est entretenu avec le président iranien Rohani

Le président François Hollande s'est entretenu avec son homologue iranien Hassan Rohani, avec lequel il a examiné "les conditions de la mise en oeuvre" de l'accord sur le nucléaire iranien, a indiqué l?Élysée jeudi. "Ils se sont félicités de l'accord conclu à Vienne le 14 juillet" et "sont convenus de renforcer la coopération bilatérale dans ce nouveau contexte", précise la présidence de la République dans un communiqué. Selon l'Elysée, la visite en Iran de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, le 29 juillet prochain, "est destinée à entamer cette évolution". François Hollande a enfin "souhaité que l'Iran contribue positivement au règlement des crises au Moyen-Orient". Au cours de sa visite en Iran, Laurent Fabius doit notamment s'entretenir avec le président Rohani, après la conclusion de l'accord historique sur le programme nucléaire de Téhéran. Le Conseil de sécurité des Nations unies a entériné lundi l'accord signé par l'Iran et les grandes puissances, ouvrant la voie à la levée des sanctions internationales qui pesaient depuis 2006 sur la République islamique. Le même jour, le vice-chancelier et ministre allemand de l'Economie, Sigmar Gabriel, a été le premier dirigeant occidental à se rendre à Téhéran depuis la conclusion de l'accord.

