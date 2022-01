Paris (AFP). Têtu, l'unique magazine gay français, met la clé sous la porte

Têtu, le seul mensuel gay français, va disparaître après la décision du tribunal de commerce de le placer jeudi en liquidation judiciaire, a annoncé à l'AFP le directeur de la rédaction, Yannick Barbe. "Tout le monde est licencié. Cela fait une dizaine de personnes, dont 5 journalistes", faute de repreneur pour le titre, a précisé M. Barbe. Créé il y a 20 ans, Têtu a toujours été déficitaire. Le magazine, vendu cinq euros, a vu sa diffusion baisser de 12,5% depuis 2010, à 28.275 exemplaires par mois. Le magazine, qui emploie neuf salariés, avait été placé le 1er juin en redressement judiciaire. Son numéro de juillet-août, avec le chanteur Mika en couverture, est donc le dernier. "Le site Têtu.com qui, à lui tout seul, est rentable, va encore continuer pendant quelques semaines, histoire de ne pas arrêter complètement le robinet", a ajouté Yannick Barbe. La marque Têtu devrait être mise aux enchères à la rentrée. "On espère que ça tombera dans des mains bienveillantes", a souhaité le directeur de la rédaction. Outre Têtu, Yagg.com, site internet spécialisé dans les questions lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT), est aussi en grande difficulté financière faute d'un nombre suffisant d'abonnés. Têtu a été financé pendant 18 ans par son propriétaire et mécène, Pierre Berger, qui a épongé des pertes de plusieurs dizaines de millions d'euros, avant de le revendre pour un euro symbolique à Jean-Jacques Augier, un proche de François Hollande. Il a encore perdu deux millions d'euros en 2013 et 1,1 million en 2014, pour un chiffre d'affaires de 2,8 millions. Pour 2015, la perte est d'environ 500.000 euros.

