Paris (AFP). Prix du boeuf: Valls fait pression sur les abatteurs et les industriels

Manuel Valls a jugé jeudi "essentiel que les prix augmentent dans la filière du b?uf", lançant un appel à la "responsabilité", notamment "aux abatteurs et aux industriels", au lendemain de la présentation du plan gouvernemental d'urgence pour l'élevage. "Il faut, et c'est un appel que je lance de nouveau, c'est essentiel, que les prix augmentent dans les filières du b?uf. Que chacun prenne ses responsabilités, notamment les abatteurs et les industriels", a déclaré sur RTL le Premier ministre, qui a par ailleurs annoncé que l'Etat allait renégocier "tous les contrats" en vue d'une "généralisation de l'approvisionnement local" dans les restaurations collectives d'Etat.

