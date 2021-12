Paris (AFP). Hollande affirme que des actes terroristes ont été déjoués cette semaine

Le président François Hollande a déclaré mercredi que "des actes terroristes" avaient été déjoués "cette semaine" en France, en marge d'un déplacement à Marseille avec le président mexicain Enrique Pena Nieto. "Cette semaine, nous avons également prévenu des actes terroristes qui auraient pu être produits. Le ministre de l'Intérieur (Bernard Cazeneuve) fera une communication demain à cet effet", a déclaré le chef de l'Etat, qui était interrogé sur les explosions sur le site pétrochimique proche de l'étang de Berre (Bouches-du-Rhône). A propos de ces explosions il a promis que l'Etat ferait "tout pour connaître les circonstances de ce qui s'est produit" et que "les auteurs" seraient "pourchassés, retrouvés et condamnés". Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve avait affirmé plus tôt dans la journée que les explosions et incendies qui avaient touché la veille le site pétrochimique relevait d'un "acte criminel, dont la motivation n'est pas établie". Un dispositif de mise a feu a été retrouvé sur le toit d'une troisième cuve de produit pétrolier sur le site, a indiqué par la suite la procureure de la République d'Aix-en-Provence Dominique Moyal, en charge de l'enquête. Le dispositif, "de même nature" que celui retrouvé à proximité d'une des deux cuves incendiées, a été localisé sur le couvercle d'une autre cuve. Il "a produit quelques dommages sur le couvercle mais n'a pas provoqué l'étincelle et l'incendie qui étaient sans doute attendus", a déclaré Mme Moyal à la presse. Les enquêteurs cherchent encore à récupérer ce dispositif, toujours situé sur la cuve contenant des produits inflammables, "en toute sécurité".

