Granville et Saint Lô seront dans le groupe A dans un championnat qui ressemblera beaucoup au précédent sans Chateaubriant promu en CFA, Hérouville Saint Clair et Locminé relègués en DH mais avec Pontivy relégué de CFA, Changé et Fougères promu en CFA 2.

Dans le groupe H, les PTT Caen seront avec la réserve de Malherbe. notez aussi la présence des haut Normands Evreux, Gonfreville l'Orcher, Oissel et la B du Havre.

Découvrez ici la composition des groupe de CFA 2 pour la saison à venir.