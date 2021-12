Kiev (AFP). Ukraine: onze morts dans l'Est rebelle après un regain de violences

Onze personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures dans l'Est séparatiste de l'Ukraine où la situation s'est détériorée d'un cran mercredi, à la veille d'un vote sur une réforme constitutionnelle censée apaiser le conflit. Les autorités ukrainiennes ont annoncé la mort de huit soldats - bilan record depuis cinq semaines - dont cinq tués mardi dans un affrontement avec un "groupe de reconnaissance" séparatiste dans la région de Lougansk. Seize autres militaires ont été blessés, a précisé le Conseil ukrainien de sécurité et de défense dans un communiqué, en accusant les séparatistes d'avoir utilisé des pièces d'artillerie de calibre de 152 mm, interdites sur le front par les accords de paix de Minsk conclus en février et qui ont été suivis d'une trêve plus ou moins respectée. Les autorités rebelles ont pour leur part annoncé la mort de deux de leurs combattants et d'une civile tués par des tirs de l'armée ukrainienne, selon l'agence officielle séparatiste DAN. Les tirs subis par l'armée ukrainienne au cours des dernières 24 heures "ont été parmi les plus nourris depuis la signature des accords de Minsk", a de son côté affirmé le Conseil de sécurité ukrainien, accusant les séparatistes de chercher à "ruiner les accords de Minsk et à reprendre les hostilités". Ce nouveau regain de violence intervient à la veille d'un vote au Parlement ukrainien sur un projet de réforme constitutionnelle visant à octroyer davantage d'autonomie aux régions de l'Est séparatiste. L'Occident considère cette réforme comme un pas vers le règlement politique du conflit, qui a fait plus de 6.500 morts en quinze mois, et pousse les autorités pro-occidentales de Kiev à trouver un accord avec les représentants rebelles. Beaucoup en Ukraine y voient toutefois une tentative de geler le conflit, craignant qu'une telle perspective ne freine le développement du pays pour des décennies. - Plus d'autonomie pour les régions - Fait sans précédent, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande ont pris l'initiative de téléphoner mardi soir au président du Parlement ukrainien, Volodymyr Groïsman, pour évoquer le sujet. Les deux chefs d?État "se sont félicités du début de la réforme constitutionnelle axée sur la décentralisation" et ont appelé à "prendre en compte les particularités" des territoires sous contrôle rebelle, "comme le prévoient les accords de Minsk", a indiqué mercredi l'ambassade allemande en Ukraine. Paris et Berlin "apprécieraient que les deux parties (Kiev et les séparatistes) s'entendent sur la réforme constitutionnelle () dans l'intérêt d'une stabilisation durable dans l'Est et d'une préservation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a poursuivi l'ambassade. Arrivée à Kiev mercredi, la secrétaire d?État adjointe américaine Victoria Nuland devrait transmettre le même message au président du Parlement lors d'une rencontre dans l'après-midi à Kiev. Elle restera dans la capitale ukrainienne jeudi, jour du premier examen par les députés du projet de réforme. Ce texte octroie davantage de pouvoirs aux conseils des élus régionaux et locaux, mais, contrairement aux attentes des rebelles, il ne confirme pas définitivement le statut semi-autonome des territoires sous leur contrôle. Selon le projet de réforme, ce statut devrait être déterminé par une loi séparée et pour seulement une durée de trois ans. Selon des médias ukrainiens, les Occidentaux réclamaient à Kiev d'intégrer ce statut dans sa Constitution, une idée très peu soutenue en Ukraine. "Ce serait une confirmation de notre défaite dans cette guerre", a commenté à l'AFP un haut responsable ukrainien chargé des questions de sécurité. Plusieurs éditorialistes ukrainiens influents ont fermement critiqué cette suggestion, qui risque selon eux de "geler" la situation actuelle, bloquant le développement du pays et son rapprochement avec l'Union européenne, voire provoquant sa "désintégration".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire