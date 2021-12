Mogadiscio (AFP). Somalie: double attaque sur deux hôtels à Mogadiscio, au moins 6 morts

Des hommes armés ont attaqué vendredi simultanément deux hôtels de la capitale somalienne Mogadiscio, causant la mort d'au moins 6 personnes dont trois assaillants, a-t-on appris auprès de sources policière et sécuritaire. "Il y a eu une puissante déflagration et des explosions à l'hôtel Weheliye, et on nous a dit que des hommes armés avaient surgi dans le bâtiment", a déclaré à l'AFP un policier, Abdi Dhuhul. "Les terroristes ont été tués nous avons confirmation de trois civils tués à l'hôtel Weheliye et de trois assaillants tués aussi", a déclaré un responsable la sécurité gouvernementale, Mohamed Guhad. Mais les combats continuaient dans un autre hôtel situé à proximité où les assaillants ont lancé un assaut simultané, selon la même source sécuritaire et un correspondant de l'AFP. Les deux hôtels sont situés dans le centre de Mogadiscio, près du quartier fortifié du gouvernement, cible régulière des islamistes shebab. Si l'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, les shebab ont intensifié leurs attaques depuis le début du mois de jeûne musulman de Ramadan. L'attaque a été lancée au moment où les fidèles se rassemblaient pour la rupture du jeûne. Largement vaincus par la puissance de feu supérieure de la Force militaire de l'Union africaine (Amisom) qui épaule l'embryon d'armée somalienne, les shebab ont été chassés depuis août 2011 de Mogadiscio puis de la quasi-totalité de leurs bastions du sud et du centre de la Somalie. Ils contrôlent néanmoins toujours de larges zones rurales et ont abandonné le combat conventionnel pour les actions de guérilla et les attentats-suicides, notamment dans la capitale somalienne.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire