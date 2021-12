Paris (AFP). La grève à l'AFP suspendue jusqu'à mercredi

La grève entamée mardi à l'AFP a été suspendue vendredi jusqu'au mercredi 15 juillet, veille d?un comité d'entreprise (CE) où le PDG de l'Agence, Emmanuel Hoog, doit présenter officiellement son projet de dénonciation de la totalité des accords sociaux. Une nouvelle assemblée générale (AG) doit avoir lieu mercredi à 14H30 pour décider ou non de la poursuite du mouvement qui a fortement perturbé les services de l'AFP durant trois jours. Ceux-ci ont repris normalement vendredi après-midi. La CGT, FO, SUD et CFE-CGC ont annoncé dans un communiqué qu'ils appelleraient à reprendre la grève à partir de l'AG de mercredi "sauf si, d'ici là, le PDG Emmanuel Hoog décide de retirer de l'ordre du jour du comité d'entreprise du 16 juillet" la dénonciation des accords sociaux. Ces quatre syndicats organisent une conférence de presse mercredi à 11H00, avant le CE qu'ils entendent boycotter. Pour sa part, le SNJ a regretté l'"empressement" du PDG à convoquer unilatéralement un comité d'entreprise, le secrétaire du CE ayant refusé de signer l'ordre du jour. Ce syndicat a annoncé que ses trois élus (sur un total de huit) ne se rendraient pas au CE du 16 juillet. Jeudi matin, dans un communiqué, la direction s'est engagée à ce que "dès 2016, une augmentation salariale générale accompagne la poursuite des négociations". Elle s'est aussi engagée "à débloquer dès septembre 2015, une enveloppe de primes et promotions". La direction avait réaffirmé mercredi "son engagement à négocier un accord unique d'entreprise fondé sur la sécurité juridique, la transparence, l'équité et tenant compte des exigences économiques propres au développement international de l'Agence". Les propositions de la direction prévoient une "harmonisation des conditions" des différentes catégories de personnel, une diminution du nombre de RTT, un plafonnement du compte épargne temps (CET) et un mécanisme d?augmentation salariale garanti. La dénonciation des accords existants ouvre une nouvelle période de négociations de 15 mois. L'AFP compte quelque 2.300 collaborateurs dans le monde, dont environ 1.100 salariés en France, parmi lesquels 600 journalistes.

