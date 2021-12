Une infirmière au coeur de la plus vaste escroquerie découverte en Basse-Normandie

Déjà plus d'un an que l'antenne caennaise de la police judiciaire et la gendarmerie enquêtent sur une vaste escroquerie organisée par une infirmière qui travaillait en libéral dans le Calvados. Les premières conclusions tombent en ce début d'été : le préjudice de la fraude à la CPAM est évalué entre 400 000 et 600 000 € sur trois ans, obtenus notamment après des remboursements d'actes non prodigués. Les enquêteurs ne peuvent aller au delà à cause des délais de prescription à respecter.

Au moins 1,5 million d'euros de fraude

Aujourd'hui à la retraite, elle a été placée en garde à vue en juin dernier, quinze mois après le début des premières investigations. En plus de la fraude à la sécurité sociale, elle est suspectée de fraude fiscale. Le montant global de l'escroquerie atteindrait au moins 1,5 million d'euros. Les enquêteurs ont d'ores et déjà saisi 960 000 € et quatre lingots d'or dans un coffre-fort à son nom, d'une banque de Caen. Pour les autorités, la principale difficulté est de bien distinguer ce qui relève de son activité professionnelle licite, des falsifications réalisées. L'enquête a été déclenchée suite à des suspicions émises par la CPAM et des signalements au sujet de mouvements bancaires suspects vers et en provenance de l'étranger. Le parquet, saisi de l'affaire, exposera dans les semaines à venir la marche à suivre. Elle devrait être jugée par un tribunal correctionnel d'ici la fin de l'année.