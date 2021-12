Rouen : la première pierre du futur hôtel de la Métropole Rouen Normandie posée

Le chantier du futur hôtel de la Métropole vient de débuter ce lundi 6 juillet 2015 avec la pose de la première pierre, en présence de plusieurs acteurs politiques. Un chantier qui devrait durer 22 mois et faire émerger l'immeuble en mai 2017 et une installation du personnel avant l'été de la même année. Le Hangar 108 vient répondre à de multiples défauts du dispositif de gestion actuel. Effectivement, les différents services de la Métropole sont aujourd'hui dispersés sur plusieurs locaux dans la ville, une disposition qui compromet l'efficacité quotidienne du travail et qui est onéreux :"Cette situation était dispendieuse sur deux aspects, en terme de frais de location et en terme de dispersion", indique Frédéric Sanchez.

Un hôtel de la Métropole écologique

Le coût total de ce nouvel hôtel de l'agglomération est de 25 millions d'euros, dont 4,5 millions financés par l'Etat et 1 million par la région Haute-Normandie. Ce financement étatique rentre dans le cadre de transition énergétique, puisque l'architecture a largement pris en compte l'aspect écologique : "Le Hangar 108 est un dossier exemplaire au niveau des enjeux de construction, les matériaux utilisés sont recyclables, une large place à été faite au bois tant dans l'aménagement intérieur que dans l'ossature de la façade. Des panneaux photovoltaïques seront installés pour réduire la consommation d'énergie et faire hommage à Claude Monet et l'impressionnisme", s'enchante Jaques Ferrier, l'architecte du 108. C'est grâce à ces efforts menés sur le terrain de l'écologie que le bâtiment est conçu pour répondre à deux labels européens de référence. PassivHaus et BEPOS, qui récompensent respectivement la limitation de la consommation électrique et la production d'électricité.

Compléter les rives de Seine

Mais le Hangar s'inscrit dans une politique d'aménagement de la ville plus vaste. Les hangars de la rive droite et ont été rénovés et ré-alloués, c'est le travail qui est en cours sur les quais de la rive gauche. "La rive gauche viendra compléter la rive droite dans un soucis d'urbanisme et d'architecture de grande qualité", commente Yvon Robert, maire de Rouen. Une construction innovatrice selon l'architecte :"Ce bâtiment sera la figure de proue de l'éco-quartier Flaubert".