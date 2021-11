Paris (AFP). Jean-Marie Le Pen conteste en justice le congrès du FN

Jean-Marie Le Pen a décidé de contester en justice "la légitimité" de la consultation postale en cours au Front national et destinée à rénover les statuts du parti d'extrême droite, a-t-il déclaré à l'AFP confirmant une information du JDD.fr. Une audience en référé se tiendra mardi à 12H30 au TGI de Nanterre, a précisé l'ancien président du FN à l'AFP. 51.500 adhérents doivent se prononcer d'ici au 10 juillet pour supprimer des statuts du parti la présidence d'honneur de Jean-Marie Le Pen. "Les résultats de cette consultation seraient acquis dans des conditions illégales et pas conformes aux statuts du Front national", a argué l'avocat de M. Le Pen, Me Frédéric Joachim, contacté par l'AFP. Celui-ci conteste le choix d'une "consultation à distance", le délai "trop court" de trois semaines au lieu d'un mois donné aux adhérents pour s'exprimer et la procédure de "vote bloqué" par laquelle ils doivent approuver ou rejeter les nouveaux statuts du parti dans leur intégralité. Il affirme également que "le scrutin ne peut pas être vraiment anonyme" du fait de la présence d'un "code-barres sur les bulletins de vote" et rappelle que M. Le Pen avait "l'impossibilité de s'exprimer" en tant que président d'honneur jusqu'à jeudi. Le tribunal de grande instance de Nanterre avait déclaré jeudi "nulle et de nul effet" la délibération du bureau exécutif du FN du 4 mai par laquelle le parti avait suspendu son cofondateur en tant qu'adhérent, et a précisé qu'il "devra rétablir M. Jean-Marie Le Pen dans tous les droits attachés à sa qualité d'adhérent et le cas échéant à celle de président d'honneur". Le FN avait aussitôt annoncé qu'il faisait appel de la décision du TGI de Nanterre. La présidente du Front national, Marine Le Pen, l'a qualifiée vendredi de "péripétie juridique", soulignant que "l'important, c'est le choix politique qui sera fait par les adhérents".

