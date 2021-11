Athènes (AFP). Grèce: le oui au référendum devance légèrement le non, selon un dernier sondage

Le oui au référendum grec de dimanche sur la dernière proposition des créanciers du pays devance légèrement le non prôné par le gouvernement avec 44,8% contre 43,4% dans un sondage publié vendredi par le journal Ethnos qui confirme une remontée du oui. C'est en effet la première fois que le oui devance le non dans un sondage publié depuis l'annonce du référendum par le Premier ministre, Alexis Tsipras, dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Deux sondages précédents prédisaient une victoire du non, mais avec une marge qui s'était déjà clairement érodée depuis l'annonce dimanche soir d'un strict contrôle des capitaux dans le pays, assorti d'une fermeture des banques. Selon le sondage publié vendredi, les indécis représentent encore une assez forte proportion: 11,8% des personnes interrogées sur leurs intentions de vote n'étaient pas en mesure de répondre. Les Grecs voient à 61% contre 30% dans la situation actuelle un danger de sortie de la zone euro (9% d'indécis). Quand on leur demande si un non changerait la position des créanciers et si on parviendrait à l'accord souhaité par le pays, 51% pensent que non contre 30% qui pensent que oui (19% d'indécis). Les Grecs se montrent toujours à une grande majorité désireux de rester dans l'euro (74%) contre 15% seulement souhaitant revenir à une monnaie nationale (11% d'indécis). Le référendum équivaut-il à un oui ou non aux créanciers, comme le gouvernement le dit, ou bien à un oui ou non à l'euro, comme les créanciers le soutiennent pour dramatiser le débat? Les Grecs sont partagés entre les deux propositions qui recueillent chacune 43% de leurs avis, 14% étant indécis. Ils sont très partagés aussi pour dire si le choix d'avoir convoqué un référendum est bon ou pas : 44% pensent que c'est une bonne décision, et 46% une mauvaise, 10% là encore ne sachant que répondre. Ce sondage de l'institut Alco a été réalisé les 30 juin et 1er juillet sur un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population grecque âgée de plus de 18 ans.

