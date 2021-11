Washington (AFP). Obama annonce le rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba

Le président américain Barack Obama a annoncé mercredi le rétablissement des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et Cuba, après plus d'un demi-siècle de tensions héritées de la Guerre froide, évoquant l'ouverture d'"un nouveau chapitre". "Aujourd'hui les Etats-Unis ont formellement accepté de rétablir les relations diplomatiques avec () Cuba pour rouvrir les ambassades dans nos pays respectifs", a déclaré M. Obama depuis les jardins de la Maison Blanche, ajoutant qu'il s'agissait d'une "étape historique" dans les relations américano-cubaines. Barack Obama a également demandé au Congrès américain, contrôlé par ses adversaires républicains, de lever l'embargo contre Cuba qui asphyxie l'économie de l'île communiste depuis des décennies. "Les Américains et les Cubains sont prêts à aller de l'avant. Je pense qu'il est temps pour le Congrès de faire de même. J'ai appelé le Congrès à prendre des mesures pour lever l'embargo qui empêche les Américains de voyager ou de faire du commerce avec Cuba", a expliqué le président Obama. Le secrétaire d'Etat John Kerry se rendra cet été à La Havane "pour hisser fièrement le drapeau américain à nouveau sur notre ambassade", a-t-il ajouté.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire