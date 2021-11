La Havane (AFP). Cuba-Etats-Unis: réouverture d'ambassades à partir du 20 juillet

Les autorités cubaines ont annoncé mercredi que la réouverture d'ambassades à Washington et La Havane, qui doit sceller le rétablissement des relations diplomatiques entre l'île et les Etats-Unis, est prévue "à partir du 20 juillet". Dans une lettre remise mercredi aux autorités cubaines, le président américain Barack Obama a confirmé "la décision de rétablir des relations diplomatiques entre les deux pays et d'ouvrir des missions diplomatiques permanentes dans les capitales respectives à partir du 20 juillet 2015", a annoncé le ministère cubain des Affaires étrangères dans un communiqué.

