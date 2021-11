Grand départ du Tour de France : qui paye quoi ?

Il y a six mois, l'association "Grand départ - Tour de France 2016" (GD TDF 16), était créée par les différentes collectivités parties prenantes pour le grand départ du Tour de France 2016 dans la Manche. Au conseil d'administration, on retrouve trois représentants du Département de la Manche, deux de la Région Basse-Normandie, un pour la Communauté urbaine de Cherbourg (CUC), un pour Sainte-Marie-du-Mont, un pour Saint-Lô et un pour Granville.

L'association, présidée par Jean-François Le Grand, versera 2,4 millions d'euros de redevance à ASO pour financer le grand départ. Pour cela, il a fallu couper le gâteau en sept. Selon un document présenté en conseil communautaire, vendredi 26 juin à Cherbourg :

- le département de la Manche prend en charge près de la moitié, soit 1 million 44.000 euros.

- la région Basse-Normandie participe à hauteur de 600.000 euros

- Saint-Lô et la communauté urbaine de Cherbourg verseront chacune 180.000 euros

- les communes du Mont-Saint-Michel et de Sainte-Marie-du-Mont financeront chacun 144.000 euros

- Granville prendra en charge 108.000 euros

Ces montants devront être votés par les collectivités.

Selon les élus, pour un euro dépensé, ce sont quatre à cinq euros qui retombent dans l'économie locale lors de ce grand événement, suivi par 3,5 milliards de téléspectateurs dans 190 pays. On attend 1 million et demi de spectateurs sur les routes du département.

Pour mémoire, le Tour 2016 partira le 2 juillet du Mont-Saint-Michel direction Utah Beach. Le 3 juillet, les coureurs partiront de Saint-Lô direction Cherbourg. Enfin, le 4 juillet, départ de Granville vers une destination encore inconnue.