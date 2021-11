Jérusalem (AFP). Gaza: Israël intercepte un navire de militants pro-palestiniens

Les forces israéliennes ont intercepté sans employer la force un navire de militants pro-palestiniens qui tentaient de briser le blocus de Gaza, puis l'ont escorté vers un port israélien tôt lundi matin, a annoncé l'armée. "En accord avec le droit international, la marine israélienne a demandé à plusieurs reprises au navire de changer de cap", précise un communiqué de l'armée. "Après leur refus, la marine a intercepté le navire dans les eaux internationales pour l'empêcher de briser le blocus de la bande de Gaza", poursuit le texte. Une porte-parole militaire a confirmé à l'AFP que le bateau était le navire suédois "Marianne de Göteborg", qui fait partie de la "Flottille de la liberté III", un convoi de quatre navires transportant des militants pro-palestiniens voulant briser le blocus, comme le député arabe israélien Bassel Ghattas et l'ancien président tunisien Moncef Marzouki. "Cette flottille n'est rien d'autre qu'une démonstration d'hypocrisie et de mensonges qui ne fait qu'aider l'organisation Hamas et qui ignore toutes les horreurs dans notre région", a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué destiné à féliciter les forces israéliennes impliquées dans l'interception du navire.

