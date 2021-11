Paris (AFP). 2017: Valls de loin préféré comme champion du PS (sondage BVA)

Manuel Valls est le préféré des Français et plus encore des sympathisants socialistes comme champion du PS à la présidentielle de 2017, pour laquelle est souhaitée un primaire à gauche, selon un sondage BVA. Selon cette enquête pour Orange et iTELE publiée dimanche, le Premier ministre est choisi en premier par 36% des personnes interrogées, suivi de loin par l'ex-ministre Arnaud Montebourg et la maire de Lille Martine Aubry (ex-æquo à 12%), puis Ségolène Royal (11%). Le président François Hollande crédité de 7%, arrive en cinquième position, deux petits points au-dessus du député Benoît Hamon (5%) et 3 au-dessus de sa garde des Sceaux Christiane Taubira (3%). Auprès des seuls sympathisants du Parti socialiste, l'écart est encore plus grand : 48% placent en tête le chef du gouvernement en vue de 2017, l?actuel chef de l'Etat arrivant deuxième à 18% et Martine Aubry 3e à 14%. Tous les autres sont à moins de 10%. Pour les sympathisants de la gauche, Manuel Valls est encore en première place des préférences (30%) devant Martine Aubry (17%) et François Hollande (12%). Chez les sympathisants de partis à la gauche du PS, c'est la maire de Lille qui l'emporte (23%) devant l'ex-ministre du Redressement productif (17%). L'exécutif est dans les choux auprès de ce public (6% Valls, 2% Hollande). 81% des sondés se disent favorables à une primaire PS même si François Hollande est candidat à sa propre succession (16% uniquement s'il ne postule pas, 15% pas favorables du tout). Proportion encore plus écrasante de 93% de oui à une primaire chez les sympathisants PS (dont 65% même si Hollande se représente). Depuis 2011, le principe d'une primaire pré-présidentielle est inscrit dans les statuts du PS, mais le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis a cultivé un certain flou sur sa mise en ?uvre en toute hypothèse. Enquête réalisée par internet les 25 et 26 juin auprès d'un échantillon de 1.102 personnes, représentatif de la population française de 18 ans et plus (méthode des quotas).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire