Rome (AFP). Italie: un Pakistanais terroriste présumé arrêté à l'aéroport de Rome

Un Pakistanais accusé d'association à visée terroriste et d'avoir été l'un des exécutants de l'attentat meurtrier de Peshawar en 2009, a été arrêté à l'aéroport de Rome-Fiumicino en provenance du Pakistan, a annoncé vendredi la police italienne. L'arrestation a été menée conjointement jeudi soir par les polices antiterroristes de Rome et de Sassari (Sardaigne), en collaboration avec la police des frontières. Ce "terroriste présumé", immigré installé en Italie, a été incarcéré. Cet homme, qui débarquait d'un vol en provenance d'Islamabad, est soupçonné d'avoir hébergé à Rome, puis à Olbia, l'un de ses complices, "présumé kamikaze qui avait été désigné pour commettre un attentat sur le territoire italien", selon le communiqué publié par la police de Sassari qui a coordonné l'enquête. En avril, dans le cadre de la même enquête, la police italienne avait démantelé un réseau d'islamistes basé en Sardaigne, dont deux anciens gardes du corps d'Oussama Ben Laden, soupçonnés d'avoir évoqué un projet d'attentat contre le Vatican en 2010, mais aussi participé à l'une des attaques les plus meurtrières au Pakistan, au marché de Peshawar en 2009. Des mandats d'arrêt avaient alors été émis contre 18 personnes, dont certaines auraient participé à des activités islamistes au Pakistan. Neuf avaient été arrêtées dans toute l'Italie, y compris trois en Sardaigne. Elles étaient accusées d'appartenance à "une organisation dédiée aux activités criminelles transnationales s'inspirant d'Al-Qaïda et à d'autres organisations radicales prônant la lutte armée contre l'Occident et l?insurrection contre l'actuel gouvernement du Pakistan". Le Vatican avait estimé que la menace terroriste en 2010 ne s'était pas concrétisée, minimisant le danger contre le pape.

