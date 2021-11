Papeete (AFP). Polynésie: le navigateur Laurent Bourgnon reste introuvable

Le navigateur Laurent Bourgnon était toujours porté disparu mercredi à 23H00 (jeudi 11H00 à Paris), après une plongée sous-marine aux Tuamotu, a indiqué à l?AFP le haut-commissariat de la République en Polynésie française. Malgré deux passages de l?hélicoptère Dauphin chargé des secours, le premier en fin d?après-midi et le deuxième la nuit, le navigateur restait introuvable. Son voilier est au mouillage dans le lagon de Toau, un atoll peu fréquenté des Tuamotu. Il y faisait escale avec trois membres d?équipage (un moniteur de plongée, un cuisinier et une hôtesse) et quatre croisiéristes. "Il semble que les croisiéristes soient partis plonger avec le moniteur, tandis que Laurent Bourgnon est parti seul de son côté", a expliqué à l?AFP Marie Baville, directrice de cabinet du haut-commissariat. Les membres d?équipage ont eu des difficultés à joindre les secours, Laurent Bourgnon étant le seul à bien connaître les moyens de communication de bord. La plongée aurait eu lieu dans le lagon, mais à proximité de la passe Est, où les courants peuvent être forts. Les recherches par hélicoptère devaient reprendre dès l?aube avec la participation de plusieurs bateaux. Un skipper venu de l?atoll voisin de Fakarava devait ramener jeudi le voilier et ses passagers. Une enquête est ouverte pour "disparition inquiétante". Le navigateur franco-suisse est l'un des grands noms de la course au large, discipline qu'il a dominée dans les années 1990, remportant à deux reprises la mythique course en solitaire Route du Rhum.

