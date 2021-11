Paris (AFP). UberPOPE: 2.800 taxis manifestent, 30 points de blocage recensés

Près de 2.800 chauffeurs de taxis manifestaient jeudi dans toute la France contre l'application UberPOP, et "une trentaine de points de blocage" étaient recensés à midi, a-t-on appris de source policière. "Deux interpellations ont eu lieu à Paris et à Roissy", a précisé cette source. La première concerne un homme soupçonné d'avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, blessant un CRS à Paris, porte Maillot. A l'aéroport de Roissy, un chauffeur de VTC, qui a blessé légèrement un chauffeur de taxi, a été interpellé et placé en garde à vue, a-t-elle ajouté.

