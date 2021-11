Boston (Etats-Unis) (AFP). L'auteur des attentats de Boston s'excuse avant d'être condamné à mort

L'auteur des attentats de Boston Djokhar Tsarnaev a été formellement condamné à mort mercredi par un juge américain, lors d'une audience lourde en émotion où il a reconnu sa culpabilité et s'est excusé pour la première fois auprès de ses victimes. "Je voudrais présenter mes excuses aux victimes, aux survivants", a déclaré Djokhar Tsarnaev, 21 ans, d'une voix douce et mal assurée, en anglais avec un léger accent russe, avant que le juge fédéral George O'Toole lui impose formellement la sentence de mort décidée le 15 mai par un jury populaire. "Je suis désolé pour les vies que j'ai prises, pour les souffrances que j'ai causées, pour les dégâts irréparables que j'ai commis", a ajouté le jeune musulman d'origine tchétchène, qui avait commencé par évoquer "le mois sacré du Ramadan () durant lequel le coeur change". Il a reconnu avoir commis les attentats avec son frère aîné Tamerlan, décédé quatre jours après les attentats lors d'une confrontation avec la police, et ajouté qu'il espérait la miséricorde d'Allah pour lui, son frère et sa famille. C'était la première fois qu'il s'exprimait publiquement depuis les attentats du 15 avril 2013, qui avaient fait trois morts et 264 blessés, dont 17 ont été amputés. Debout dans la salle d'audience du tribunal fédéral de Boston complètement silencieuse, maigre et pâle, il a aussi salué "la force, la patience et la dignité" de victimes dont, a-t-il dit, il avait appris à connaître le nom durant son procès. Le juge O'Toole l'a ensuite condamné à mort "par exécution". Auparavant, 24 victimes avaient raconté, certaines en larmes, leurs souffrances, parfois leurs problèmes financiers, et comment leur vie avait changé à jamais. Plusieurs ont pris Tsarnaev à partie, l'accusant d'être un lâche sans remords. -Choix ignobles- "Les choix que tu as faits étaient ignobles. Ce que tu as fait à ma fille était répugnant", a déclaré très émue Patricia Campbell, dont la fille de 29 ans, Krystle Campbell, avait été tuée dans les attentats. Tsarnaev, vêtu d'un polo et d'une veste noire, écoutait la tête baissée, assis entre ses deux avocates. "Il aurait pu arrêter son frère, il aurait pu changer d'avis", a aussi déclaré le père de la plus jeune victime tuée, Martin Richard, 8 ans. "Il aurait pu parler à la police. Mais il n'a rien fait pour éviter ça. Il a choisi la haine, la destruction, la mort ()", a déclaré Bill Richard, rappelant qu'il aurait préféré la réclusion à perpétuité, pour que Tsarnaev ait le temps de "se réconcilier" avec ce qu'il a fait. "C'est un lâche et il va maintenant mourir pour ce qu'il a fait", a déclaré une autre victime, Elizabeth Bourgault. "Vous avez perdu", a encore déclaré une autre victime amputée Rebekah Gregory. Les excuses de Tsarnaev ont été diversement appréciées par les victimes. Certaines, comme Liz Norden, dont deux fils avaient été amputés, ont trouvé qu'elles venaient "trop tard". Les procureurs ont eux souligné que Tsarnaev n'avait pas renoncé au terrorisme. Les attentats du marathon de Boston, étaient les plus graves depuis le 11-Septembre aux Etats-Unis. Deux bombes artisanales avaient explosé près de la ligne d'arrivée, transformant en carnage un événement rassemblant des dizaines de milliers de spectateurs. -Arrestation devant le tribunal- Le juge a déclaré à Tsarnaev que son nom serait à jamais associé au mal qu'il avait fait.

