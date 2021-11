Paris (AFP). Ecoutes américaines: Hollande réunit des parlementaires à l'Elysée

François Hollande réunira mercredi à 12H15 une vingtaine de responsables parlementaires à l'Elysée "pour faire le point" sur les écoutes américaines, a-t-on appris auprès de son entourage. Outre cette délégation conduite par le président du Sénat, Gérard Larcher (Les Républicains), et celui de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone (PS), le Premier ministre, Manuel Valls, et les ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et de la Défense participeront à cette réunion, a-t-on précisé de même source. Plusieurs ministres ainsi que les principaux responsables des services de renseignement sont également attendus à 09H00 à l'Elysée "pour évaluer sur tous les plans la totalité des informations" publiées dans la presse sur l'espionnage des présidents français par les services américains, a-t-on appris auprès de l'entourage de François Hollande. "Le président a décidé de réunir ce Conseil de défense pour lui confier un mandat d'analyse des informations publiées hier soir dans la presse et prévoir la réaction utile", a-t-on précisé de même source. Ce conseil a été convoqué mercredi soir dans l'urgence par le président Hollande. Il réunira autour du président de la République, le Premier ministre, Manuel Valls, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, celui de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Y participeront aussi la plupart des responsables des services de renseignement français extérieurs et intérieurs (DGSE, DGSI, Coordonnateur national du renseignement, SGDSN) ainsi que le chef d'état-major des armées et le chef d'état-major particulier du président, toujours selon l'entourage de François Hollande.

