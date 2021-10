Osny (France) (AFP). Bouygues Telecom: Valls fixe 5 conditions à l'offre de Numericable-SFR

Le Premier ministre Manuel Valls a posé cinq conditions à un rapprochement entre les opérateurs Numericable-SFR et Bouygues Telecom, dont la préservation de l'emploi et la qualité de service pour le consommateur, lors d'une visite lundi dans une entreprise du Val-d'Oise. "Toute opération qui ne répondrait pas à ces enjeux majeurs ne peut pas avoir le soutien du gouvernement", a-t-il affirmé, citant l'emploi, l'investissement, la vente des fréquences, l'innovation et la qualité de service.

