Paris (AFP). Offre sur Bouygues Telecom: Macron recevra Drahi, patron d'Altice, à Bercy mardi

Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron recevra mardi, en fin d'après-midi, le patron du groupe Altice, maison mère de Numericable-SFR, Patrick Drahi, afin de s'entretenir au sujet de l'offre visant Bouygues Telecom, a annoncé lundi le ministère à l'AFP. Le ministre, qui a fait état dès dimanche de son opposition à une éventuelle consolidation dans le secteur des télécoms, devrait profiter de la rencontre pour réitérer ses positions auprès de l'homme d'affaires franco-israélien, a-t-on précisé de même source. "La consolidation n'est pas aujourd'hui souhaitable pour le secteur. L'emploi, l'investissement et le meilleur service aux consommateurs sont les priorités. Or les conséquences d'une consolidation sont à ces égards négatives, comme l'ont prouvé les cas récents en Europe", avait déclaré dimanche, à l'AFP, Emmanuel Macron. "Que chacun se concentre sur les engagements pris en matière d'investissement, sur l'innovation, sur l'attribution imminente de la bande (de fréquences) 700 MHz et sur les opérations. C'est cela qui est bon pour l'emploi dans le secteur, pour la production et l'équipement du pays", avait insisté le ministre de l'Economie. Le groupe Altice, propriété de l'homme d'affaires Patrick Drahi et maison mère de Numericable-SFR, a confirmé lundi avoir fait une offre "non sollicitée" pour son concurrent Bouygues Telecom, qui prévoit de réunir son conseil d'administration mardi pour en discuter. Une telle offre, si elle aboutit, chamboulera profondément le paysage des télécoms français et surtout celui de la téléphonie mobile, qui était passé de trois à quatre opérateurs en janvier 2012 avec l'arrivée fracassante de Free Mobile.

