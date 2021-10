Bruxelles (AFP). Grèce: les nouvelles propositions reçues à Bruxelles, qui y voit une bonne base

Les créanciers de la Grèce --UE, FMI et BCE-- ont reçu les nouvelles propositions du pays pour éviter un défaut de paiement, a indiqué Martin Selmayr, le chef de cabinet du président de la Commission, à quelques heures d'un sommet crucial de la zone euro. "Nouvelle proposition grecque reçue par M. Juncker, Mme Lagarde et la Banque centrale européenne. Bonne base pour faire des progrès au sommet de la zone euro", a indiqué M. Selmayr, sur son compte Twitter. En allemand, sa langue maternelle, il a évoqué un processus qui s'est fait "aux forceps", alors que les propositions grecques étaient attendues dans l'après-midi par les créanciers. Aucun détail n'a été fourni sur le contenu de ces propositions faites par Athènes pour obtenir le déboursement rapide de 7,2 milliards d'euros, promis de longue date, et qui doit lui permettre d'éviter à la fin du mois un défaut de paiement. Lundi, les ministres des Finances de la zone euro, puis les dirigeants des 19 se réuniront à Bruxelles pour éviter au pays ce scénario catastrophe. Avant cela, un autre rendez-vous attend le Premier ministre grec Alexis Tsipras: il doit rencontrer à 11H00 (09H00 GMT) le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, le président de la BCE Mario Draghi et le patron de la zone euro, Jeroen Dijsselbloem.

