Bruxelles (AFP). Grèce: la réunion de la zone euro s'achève sans aucune décision

La réunion de la zone euro consacrée à la Grèce s'est conclue jeudi soir sans accord, ni aucune décision, rapprochant un peu plus le pays d'un défaut de paiement à la fin du mois, ont indiqué plusieurs responsables européens, après une discussion qui a duré un peu moins d'une heure et demie. "Aucun accord. Signal fort envoyé à la Grèce de s'engager sérieusement dans les négociations. L'Eurogroupe reste prêt à se réunir à tout moment", a affirmé Valdis Dombrovkis, le vice-président de la Commission européenne chargé de l'Euro sur son compte Twitter. "Fin de mon premier Eurogroupe. Intéressant en effet", a indiqué sur son compte Twitter Alex Stubb, le ministre finlandais des Finances sans plus de commentaire. La réunion a été qualifiée de "tragique" par une source européenne au fait des discussions. "Il n'y a même pas eu de demande pour prolonger le programme" d'assistance financière en cours, dont bénéficie Athènes depuis 2012, a-t-elle insisté. Si aucune percée n'était attendue, les créanciers, UE et FMI, de la Grèce espéraient avancer dans les négociations difficiles sur la poursuite du financement du pays. Le sort de la Grèce dépend d'un accord sur les économies budgétaires à réaliser et les réformes à mettre en place. Athènes doit rembourser quelque 1,5 milliard d'euros au FMI le 30 juin. Or les caisses sont vides, ce qui rend impératif le versement au pays des 7,2 milliards d'euros promis par ses créanciers et en suspens depuis des mois.

