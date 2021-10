Ramallah (Territoires palestiniens) (AFP). Le gouvernement palestinien présente sa démission

Le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah a remis mercredi la démission du gouvernement d'union au président Mahmoud Abbas, qui l'a chargé de former un nouveau gouvernement, a indiqué à l'AFP un proche collaborateur de M. Abbas. "Hamdallah a remis sa démission à Abbas et Abbas lui a ordonné de former un nouveau gouvernement", a dit Nimr Hamad, conseiller politique de M. Abbas.

