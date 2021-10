Malherbe : clap de fin pour El Arabi avec Caen

Cette saison, pour sa première année complète en Ligue 1, Youssef El Arabi a surpris toute la France du foot avec ses 17 buts et ses 4 passes décisives. Alors forcément, nous lui avons demandé lequel de ses buts était le plus beau de l'année. "A domicile, contre Lyon, face à Lloris en plus, le gardien de l'équipe de France", se souvient-il.

International marocain

Youssef El Arabi est incontestablement le joueur plus utilisé par son coach Franck Dumas cette saison. Il a participé aux 37 matchs de son équipe, comme son coéquipier Kandia Traoré. Souriant, disponible et toujours concentré sur le jeu, le natif de Caen a profité de ses performances en Ligue 1 pour taper dans l'oeil du sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc qui en a fait un international. El Arabi en a aussi profité pour progresser et étoffer son jeu, répondant à certaines nouvelles consignes comme c'était le cas contre Montpellier il y a 15 jours.

Un but en signe d'au revoir

Alors en guise d'au revoir, Youssef El Arabi aimerait bien remettre dimanche un but à Steve Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille. Une ou plusieurs réalisations de plus dans sa besace qui en plus de gonfler ses statistiques personnelles permettraient aux Caennais de se mettre à l'abri en vu du maintien. Quoiqu'il arrive dans ce finale passionnant, Youssef El Arbi aura réussi sa saison.

> Audio : la chronique "Tendance Malherbe" consacrée à Youssef El Arabi et diffusée le jeudi 26 mars sur Tendance Ouest.