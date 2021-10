Bas-en-Basset (France) (AFP). Explosion en Haute-Loire: un jeu imbécile conseillé par des gens irresponsables

L'explosion qui a tué trois adolescents et blessé grièvement un quatrième, samedi en Haute-Loire, est la conséquence d'un "jeu imbécile conseillé par des gens irresponsables", a dénoncé dimanche le vice-procureur du Puy-en-Velay, Yves Dubuy. Les quatre adolescents, adeptes du jeu de simulation de guerre en plein air Airsoft, ont été victimes d'une explosion alors qu'ils manipulaient des produits chimiques dangereux qui permettent notamment de fabriquer des fumigènes artisanaux. Le vice-procureur, qui s'exprimait devant la mairie de Bas-en-Basset, commune de 4.200 habitants où a eu lieu le drame, a déploré que certains sites internet encouragent les adeptes de l'Airsoft à jouer les apprentis chimistes pour agrémenter leurs simulations de combats, sans remettre en cause le jeu lui-même, encadré par une Fédération française qui travaille à le faire reconnaître officiellement. Trois adolescents de 14 à 16 ans sont morts samedi dans l'explosion, survenue dans une bâtisse abandonnée d'un hameau du village, et un quatrième était toujours hospitalisé dimanche à Saint-Etienne dans un état très grave, selon le parquet, qui retient "l'hypothèse plus que probable du jeu qui a mal tourné". Des traces d'acétone et d'acide chlorhydrique ont été relevées sur les lieux du drame, ainsi qu'une réplique de pistolet du type des armes factices utilisées dans l'Airsoft. Aucun résidu d'engin explosif n'a en revanche été retrouvé, ce qui accrédite l'hypothèse d'une mauvaise manipulation de produits chimiques instables, en particulier quand il fait très chaud comme c'était le cas samedi. "On conseille sur internet aux pratiquants de ce loisir de pimenter ces jeux au moyen de recettes, de concoctions pyrotechniques ou fumigènes. Il y a tout lieu de craindre que ces enfants aient été victimes de l'instabilité du mélange, () qu'ils aient été victimes d'un jeu imbécile conseillé par des gens irresponsables", a déclaré M. Dubuy.

